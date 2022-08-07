منتخب شباب السلة يهزم رواندا في بطولة إفريقيا

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حقق منتخب مصر للشباب تحت 18 سنة فوزه الثالث في بطولة أفريقيا للشباب المقامة حاليًا في مدغشقر بعدما فاز على حساب نظيره الرواندي بنتيجة 75/52.

وقدم منتخب الشباب بقيادة مدربه عمرو أبو الخير مباراة قوية منذ البداية، حيث أنه أنهى الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 26/12، قبل أن يواصل تفوقه في الفترة الثانية التي انتهت بتقدم الفراعنة بنتيجة 43/29.

وواصل شباب الفراعنة تألقهم في الفترة الثالثة التي انتهت بتقدمهم بنتيجة 62/42، قبل أن يُنهي المنتخب المصري الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 75/52.

بهذا الانتصار رفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة السابعة ويتصدر المجموعة الثانية بعدما حقق الفوز في 3 مباريات، وخسر في لقاء وحيد.