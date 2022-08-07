منتخب شباب السلة يهزم رواندا في بطولة إفريقيا

حقق منتخب مصر للشباب تحت 18 سنة فوزه الثالث في بطولة أفريقيا للشباب المقامة حاليًا في مدغشقر بعدما فاز على حساب نظيره الرواندي بنتيجة 75/52.
وقدم منتخب الشباب بقيادة مدربه عمرو أبو الخير مباراة قوية منذ البداية، حيث أنه أنهى الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 26/12، قبل أن يواصل تفوقه في الفترة الثانية التي انتهت بتقدم الفراعنة بنتيجة 43/29.
وواصل شباب الفراعنة تألقهم في الفترة الثالثة التي انتهت بتقدمهم بنتيجة 62/42، قبل أن يُنهي المنتخب المصري الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 75/52.
بهذا الانتصار رفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة السابعة ويتصدر المجموعة الثانية بعدما حقق الفوز في 3 مباريات، وخسر في لقاء وحيد.