مسؤول بحركة الجهاد الإسلامي: من السابق لأوانه استخلاص نتائج زيارة الوفد المصري لغزة

قال الدكتور رئيس الدائرة السياسية بحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، إن استخلاص نتائج زيارة الوفد المصري لغزة من السابق لأوانه، مشيرًا إلى الإعلان عن ساعة محددة لوقف إطلاق النار، لو تم الاتفاق على تضمين مطالب الحركة بشكل واضح ومحدد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الغد»، مساء الأحد، أن الجانب المصري على استعداد لتضمين تلك المطالب في الاتفاق، مشددًا على أهمية موافقة الجانب الإسرائيلي بشكل نهائي على تلك المطالب.

ونوه إلى أن المراوغة في تلك الجولة من المفاوضات تأتي من الجانب الإسرائيلي، مضيفًا: «الوسيط المصري يعمل والحركة تعاطت بإيجابية كبيرة مع الجهود المصرية وتوصلنا إلى اتفاق تقريبا، لكن فوجئنا في اللحظات الأخيرة وكذلك الوسيط المصري بهذا العدوان المبيت».

وتابع: «هذا العدوان مبيت لأنه لا يمكن أن يتم خلال لحظات، بل يحتاج لرصد المكان والاستهداف، والاحتلال الإسرائيلي خطط لعدوانه بغض النظر عن المفاوضات مع الوسيط المصري»، مشددًا على أن الحركة تريد تعهدات واضحة ومحددة في تلك الجولة، يضمنها الجانب المصري.

وذكر أن الجولة الحالية ليست الأولى أو الأخيرة؛ لأن الصراع مفتوح باستمرار، ويشهد تقديم تضحيات، معقبًا: «حتى الآن لم نصل إلى اتفاق، التعثر والمماطلة من جانب العدو الإسرائيلي، الذي لا يريد منح ضمانات بملف المعتقلين في الضفة الغربية على أجندة الحوار، والحركة تصر على الأمر».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 36 شهيدًا، بينهم 11 طفلاً و4 سيدات، و311 مصابًا حتى اللحظة، وذلك عبر صفحتها الرسمية بتطبيق «تليجرام».

يذكر أن إسرائيل بدأت عملية عسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي، منذ عصر أمس الأول (الجمعة)، ردت عليها «سرايا القدس» الذراع العسكري للحركة، بقصف المستوطنات والمدن الإسرائيلية القريبة من القطاع برشقات صاروخية.

يأتي ذلك فيما تواصل القاهرة جهودها الحثيثة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، إذ تجرى اتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية مع كل الأطراف، وفق ما كشفته مصادر مصرية مسؤولة لقناة إكسترا نيوز.

وأفادت المصادر باقتراب نجاح الجهود المصرية لتوقف التصعيد بين الطرفين.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، أن مصر تجري اتصالات على مدار الساعة مع جميع الأطراف منعاً لخروج الأوضاع في غزة عن السيطرة، مؤكدًا أن القاهرة حريصة على نزع فتيل أي أزمة.