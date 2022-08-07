مسؤول أوكراني: الجيش الروسي يواصل تركيز عملياته على شرق أوكرانيا

أكد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لوهانسك الأوكرانية سيرهي هايداي، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي يواصل تركيز جهوده على شرق البلاد، على الرغم من إعادة نشر بعض القوات والمعدات في المناطق الجنوبية.

وقال هايداي، وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم، "إن الجيش الروسي يشن هجمات متتالية، ويهاجم من عدة جهات في وقت واحد، وعلى وجه الخصوص، شن هجومًا بالقرب من فيرخنيوكاميانسكي ولكنهم أجبروا على التراجع من قبل المقاومة من قواتنا المسلحة".

وقد أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 42 ألفا و200 جندي منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم الموافق 7 أغسطس.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أن إجمالي خسائر القوات الروسية في الفترة من 25 فبراير وحتى 7 أغسطس، بلغ نحو 42 ألفا و 200 جندي، بزيادة 300 جندي عن اليوم السابق".

وأضاف البيان أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 1805 دبابات و4055 مركبة مدرعة و958 من النظم المدفعية و260 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و223 طائرة و191 مروحية و15 سفينة و2978 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 86 وحدة من المعدات الخاصة".

وفي سياق متصل، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني أن ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا بلغ 361 قتيلا و703 مصابين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وأضاف أن 2211 مؤسسة تعليمية تم تدميرها جراء عمليات القصف من جانب القوات المسلحة الروسية من بينها 230 مؤسسة دمرت بشكل كامل.