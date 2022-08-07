رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسـلامي: نجري اتصالات مكثفة مع الوسطاء خاصة مصر

قال رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسـلامي محمد الهندي، إنه «من المبكر الحديث عن موعد محدد لوقف إطلاق النار في غزة، رغم وجود اتصالات مكثفة مع الوسطاء خاصة مصر»، مشيرًا إلى أن هناك وفدًا مصريًا وصل غزة.

وأضاف في تصريح خاص لـ«شبكة قدس» الإخبارية، مساء الأحد: «مطالبنا يجب أن تكون واضحة ومحددة في الإعلان المصري، قبل التوصل لتحديد ساعة وقف النار».

يذكر أن إسرائيل بدأت عملية عسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي، منذ عصر أمس الأول (الجمعة)، ردت عليها «سرايا القدس» الذراع العسكري للحركة، بقصف المستوطنات والمدن الإسرائيلية القريبة من القطاع برشقات صاروخية.

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31 شهيدا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

يأتي ذلك فيما تواصل القاهرة جهودها الحثيثة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، إذ تجرى اتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية مع كل الأطراف، وفق ما كشفته مصادر مصرية مسؤولة لقناة إكسترا نيوز.

وأفادت المصادر باقتراب نجاح الجهود المصرية لتوقف التصعيد بين الطرفين.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، أن مصر تجري اتصالات على مدار الساعة مع جميع الأطراف منعاً لخروج الأوضاع في غزة عن السيطرة، مؤكدًا أن القاهرة حريصة على نزع فتيل أي أزمة.