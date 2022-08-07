فولكر: المشاركة الشاملة في العملية السياسية أمر يمكن للقوى السياسية السودانية إنجازه

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة "يونيتامس" في السودان فولكر بيرتيس، إن المشاركة الشاملة في العملية السياسية أمر يمكن للقوى السياسية السودانية إنجازه.

وقال في مقال له اليوم بعنوان (السودان واحتمالات رؤية الضوء في نهاية النفق) إن تحقيق ذلك ممكن من خلال ضمان التشاور مع أكبر قدر ممكن من الفاعلين وأصحاب المصلحة، مؤكدا استمرار التزام الأمم المتحدة وشركائها في الآلية الثلاثية والمجتمع الدولي تجاه السودان، وإذا قام السودانيون بما يلزم لتجسير الخلافات بينهم، فإننا حتمًا سنكون بجانبهم.

وأضاف فولكر أن الهدف الأساسي للأمم المتحدة منذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2022 هو تيسير التوصل لاتفاق يقوم على ترتيبات بقيادة مدنية ترتكز على ترتيبات دستورية متفق عليها، تعمل على تحقيق أهداف ثورة ديسمبر 2018 التي عبر السودانيون عنها تحت شعار حرية سلام وعدالة.

وأوضح أن بيان رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في الرابع من شهر يوليو تضمن إشارات إيجابية حول استعداد المكون العسكري لقبول حكومة بقيادة مدنية تدير التحول الديمقراطي، وهو الأمر الذي أكد عليه الفريق أول محمد حمدان دقلو لاحقًا.

وقال إنه لأمر حميد أن أصحاب المصلحة السودانيين قد بدأوا في الالتقاء والتحدث إلى بعضهم البعض بشكل أكثر شمولاً، وأنهم بدأوا في إحراز تقدم في تجسير اختلافاتهم الأساسية.

وأشار فولكر إلى أن هناك العديد من المبادرات السياسية التي تقترح حلولاً، قائلا ”لقد ذكّرنا أكثر من مرة أن المِلكِيَّة السودانية للعملية السياسية هي حجر الزاوية لنجاحها، ونحن في الأمم المتحدة، والآلية الثلاثية، سنواصل تقديم الدعم غير المحدود لكل الجهود السودانية التي تهدف لتجاوز الأزمة والوصول إلى حل، ولتلك الغاية سنواصل تقديم المساعدة الفنية ونوفر مساحة يمكن أن يتم تجسير الآراء المتباينة فيها عندما تدعو الحاجة لذلك، مع ذلك فإننا لن نكون أكثر توقًا إلى التوصل لتفاهم من السودانيين أنفسهم".