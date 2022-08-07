تايوان تتعهد بعدم الانصياع لضغوط الصين

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أكدت تايوان، اليوم الأحد، أنها لن تنصاع للضغوط من الصين بعد أيام من المناورات العسكرية بحرا وجوا حول الجزيرة، حيث من المتوقع استمرار الأعمال العدائية حتى في ظل حث قادة العالم على إنهائها.

وقال الجيش الصيني إنه نفذ تدريبات حول تايوان اليوم، حيث تتركز على اختبار قدرات إطلاق النار المشترك بالنسبة للهجمات الجوية والبرية طويلة المدى.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات في تايوان القول إن المناورات الصينية حاكت مجددا هجمات على جزيرتها الرئيسية وكذلك السفن التايوانية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن الصين نشرت طائرات درون بالقرب من الجزر النائية لتايوان، مضيفة أنها ردت بإرسال طائرات وسفن لمراقبة الوضع عبر أعمال المراقبة والاستطلاع.

وقال رئيس الوزراء التايواني سو تيسنج تشانج للصحفيين اليوم الأحد" الصين استخدمت بوحشية الأعمال العسكرية لزعزعة السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف" لن نخضع أبدا للضغط. نحن نلتزم بالحرية والديمقراطية، ونعتقد أن التايوانيين يرفضون أعمال الصين المتنمرة باستخدام القوة وقعقعة السيوف على أبوابنا".