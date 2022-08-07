وسائل إعلام ألمانية: وصول أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية للموانئ اللبنانية سيتأخر عما كان متوقعا

أعلنت وسائل إعلام ألمانية أن أول سفينة شحن محملة بالحبوب الأوكرانية منذ بدء الحرب في أوكرانيا ستصل إلى لبنان متأخرة عن الموعد المتوقع لوصولها.



وذكرت القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (إيه أر دي) مساء أمس السبت استنادا إلى السفير الأوكراني في لبنان أنه تم إلغاء وصول السفينة "رازوني" الذي كان مخططا له اليوم الأحد. ولم يتم إعلان أية بيانات عن الأسباب.



وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية استنادا إلى مصدر بإدارة ميناء طرابلس بشمال لبنان أن سفينة الشحن سترسو في الميناء بعد غد الثلاثاء، وأوضح أنها غيرت مسارها.



وكانت السفينة "رازوني" المحملة بأول شحنة حبوب من أوكرانيا منذ بداية الحرب اجتازت مضيق جناق قلعة (الدردنيل) التركي يوم الخميس الماضي، لتواصل طريقها إلى ميناء طرابلس اللبناني، بعد مغادرتها موانئ أوكرانيا الاثنين الماضي.



تجدر الإشارة إلى أن استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية يتمتع بأهمية كبيرة من أجل استقرار أسعار السلع الغذائية في السوق العالمي. ولكن لأسباب أمنية تعتزم أوكرانيا إرسال ثلاث سفن يوميا فقط في البداية.