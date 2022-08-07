تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط 1532 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.



ومن بين المضبوطات 406 قضايا بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار سلع غذائية وغير غذائية بمضبوطات بلغت (77 طن "دقيق أبيض، مكرونة، سكر، أرز، مسلى"، و63 ألف قطعة "بيض مائدة"، 17 ألف قطعة "مستلزمات طبية"، 136 عبوة سجائر)، و714 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (24 قضية دقيق مدعم "تصرف، تجميع"، و142 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و158 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، و70 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق، و69 قضية توقف عن الإنتاج، و251 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت (6 أطنان دقيق بلدى مدعم، و100 رغيف بلدى مدعم، و97 بطاقة).



كما تم ضبط 29 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات (2 طن سكر تموينى، 135 ألف لتر مواد بترولية).



وبلغ إجمالى المضبوطات بالقضايا السابقة (97 بطاقة ذكية، و135 ألف لتر مواد بترولية، و136 عبوة سجائر، و63 ألف قطعة "بيض مائدة"، و17 ألف قطعة "مستلزمات طبية").



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.