علق شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون على خسارة فريقه أمام بيراميدز، بهدف دون رد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من مسابقة دوري الممتاز.

وقال شوقي في تصريحاته عقب مباراة بيراميدز: «المقاولون يمر بظروف صعبة، لكنها ليست مستحيلة والتحديات في كل مكان، موقف الفريق الحالي بجدول الدوري لا يليق به وهو ليس مكانه الطبيعي».

وأضاف: «عندما تحدثت معي إدارة المقاولون، اتفقنا على أن هدفنا الرئيسي بجانب الاستمرار في الدوري هو بناء فريق جيد للمستقبل».

وعن المباراة المقبلة أمام الجونة، أكد: «الحسابات بالنسبة لمباراة الجونة لن تختلف عن أي مباراة أخرى وهي مباراة بثلاث نقاط».

وأوضح: «اليوم أمام بيراميدز تلقينا الهدف من كرة ثابتة، بسبب عدم الرقابة بشكل جيد ولم ينجح المنافس في خلق أي فرص طوال المباراة على مرمى أبو السعود، وبعد الهدف تحررنا هجوميا ولعبنا على المرمى».

وأتم: «عملت مع الفريق خلال تدريب واحد فقط ولدينا العديد من الغيابات ما بين إيقافات وإصابات».