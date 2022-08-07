سرايا القدس تجدد القصف على موقع عسكري إسرائيلي بقذائف الهاون

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

جددت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف موقع كيسوفيم العسكري شرقي قطاع غزة بقذائف الهاون.

جاء ذلك في وقت دوت فيه صافرات الإنذار مجددا في ناحال عوز وفي المنطقة الصناعية بعسقلان.

وأصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانا، اليوم الأحد، أعلنت فيه سقوط قذيفة بالقرب من منزل في بلدة قضاء المجلس الإقليمي إشكول.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان: "تلقت شرطة إسرائيل بلاغا عن سقوط قذيفة بالقرب من منزل في بلدة قضاء المجلس الإقليمي إشكول".

وأضافت: "حتى هذه اللحظة لم يبلغ عن إصابات..شرع أفراد الشرطة وخبراء المتفجرات في التعامل مع الحادث".