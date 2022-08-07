نصرالله: أنصح إسرائيل بالكف عن توجيه رسائل تهديد إلى لبنان

نصح الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله إسرائيل بالكف عن توجيه رسائل تهديد إلى لبنان لأن المقاومة لن تسكت على العدوان، وقال "الأيام بيننا".

وقال نصرالله في حديث متلفز مساء السبت "أنا أنصح العدو الذي يُوجّه هذه الرسائل أن يَكفّ عن توجيهها لأنّه في لبنان هو لا ينتظر على الإطلاق أنّ المقاومة ستسكت عن عدوان ما، أو عن انتقاص ما من حقوقنا هذا الأمر ليس وارداً".

وجدد نصرالله "تعازي حزب الله لقيادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ولعوائل الشهداء في استشهاد القائد تيسير الجعبري وإخوانه الشهداء من صغار وكبار الذين استشهدوا في العدوان الأخير".

وأعلن أن " من حق الشعب الفلسطيني والمقاومة وحركة الجهاد الإسلامي أن تردّ على هذا الاعتداء بالزمان والمكان المناسبين وبالأسلوب الذي يرونه مناسبًا"، معتبرًا أن " السكوت على هذه الجريمة سيفتح الباب أمام الاغتيالات للقادة".