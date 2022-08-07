الجيش الإسرائيلي يعلن استشهاد 3 من قيادات الجهاد بينهم قائد منطقة جنوب غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد استشهاد ثلاثة من قيادات حركة الجهاد الإسلامي، بينهم قائد منطقة جنوب غزة بالحركة.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر موقع تويتر، أنه تم قتل خالد منصور قائد المنطقة الجنوبية في الجهاد، إلى جانب عدد من مساعديه.

وأضاف أنه يبدو أن العملية أسفرت عن مقتل قيادييْن بارزين آخرين بالحركة.

وتعهدت حركة الجهاد بأن "دماء الشهداء لن تضيع هدرا"، كما تعهدت باستهداف المستوطنات الإسرائيلية.

وأفادت مصادر فلسطينية، اليوم الأحد، بارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 29 مع تواصل غارات إسرائيل على قطاع غزة لليوم الثالث.

واشتعلت جولة التوتر، التي بدأت أول أمس الجمعة، بعملية اغتيال إسرائيلية استهدفت القيادي العسكري البارز في حركة الجهاد تيسير الجعبري داخل شقة سكنية بدعوى تخطيطه لعمليات ضد إسرائيل.

وتعد جولة التوتر الحالية في غزة هي الأكثر حدة منذ مايو 2021 عندما اندلع قتال عسكري عنيف بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل واستمر 11 يوما وتسبب في مقتل أكثر من 255 فلسطينيا و13 في إسرائيل.