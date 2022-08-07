حسام زكي عن العدوان الإسرائيلي في غزة: ازدواجية المعايير العالمية أصبحت مفضوحة

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن الفلسطينيين عليهم الاعتماد على أنفسهم في الأساس، مشددًا في الوقت نفسه، على أهمية تضافر جهود الدول العربية، والدول المحبة للسلام والاستقرار، والتي تدافع عن القضية الفلسطينية، وتدعم قدرات الدعم العربي والدولي لتلك القضية.

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن تضافر الجهود يمنع استمرار الأوضاع كما هي عليه الآن، منوهًا إلى أن الأمور تنفجر عندما تستمر بالشكل الحالي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونوه إلى أن «الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة غير طبيعي»، معقبًا: «وجود احتلال عسكري لمدة تزيد عن 5 عقود ونصف أمر غير طبيعي، ومن غير الطبيعي أن تعيش الشعوب مع هذا الوضع كأن شيئًا لم يكن».

ولفت الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إلى أن «ازدواجية المعايير العالمية أصبحت مفضوحة»، مستشهدًا بتعامل الغرب مع العملية العسكرية لروسيا في أوكرانيا، وتعامله مع الأوضاع في قطاع غزة.

وتابع: «عندما وقعت الأوضاع في أوكرانيا، الجميع تعاطف مع المدنيين الأوكران ولهم كل الحق في ذلك، لأن التهجير من منازلهم أو يصبحوا نازحين ولاجئين أمر غير مقبول، لكن ماذا عن الإخوة الفلسطينية الذين يعيشون تلك الأوضاع لمدة 5 عقود ونصف؟ هل هو أمر طبيعي يجب السكوت عليه؟».

وذكر أن الوضع يتم السكوت عنه؛ بسبب أوضاع دولية، مؤكدًا: «الجامعة العربية لا تسكت ونقول هذا الكلام للقوى الدولية، والأمر الأهم مرتبط بوضع الدول العربية قدراتها وإمكانيتها السياسية لتخليص الأخوة الفلسطينيين من الأوضاع المزرية، التي عانوا منها لفترة أطول من اللازم».

ونشرت فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، بيان وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وجاء في البيان: «قال مصدر مسؤول، إنه في إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية في قطاع غزة، كثفت مصر اتصالاتها مع كل الأطراف لاحتواء التصعيد الحالي».

وتابع: «في ضوء تلك الاتصالات تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارا من الساعة 23:30 مساء اليوم بتوقيت القدس».

وأردف: «مصر تبذل جهودها وتلتزم بالعمل عن الإفراج عن الأسير خليل العودادة ونقله للعلاج، وكذا العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب قت ممكن».

واختتم: «وأضاف المصدر، أنه لاتزال الاتصالات المصرية المكثفة تتواصل مع كل الأطراف للوصول إلى وقف ودائم لإطلاق النار بقطاع غزة».