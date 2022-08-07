أكد المغربي بدر بانون، مدافع الأهلي السابق والمنضم حديثا لـ فريق قطر القطري، أنه تشرف بارتداء قميص القلعة الحمراء وهو ناد بطولات بعقلية أوروبية، كاشفا كواليس رحيله.

وقال بانون في تصريحات تلفزيونية: «أي كلمة أقولها في حق جماهير الأهلي لن تكفي، من أول يوم وهم مساندين لي، والحمد لله كنت على قدر المسؤولية، ومن وقت وصول عرض الأهلي لي، كنت أعلم أنني سأنضم وأحصد بطولات».

وأضاف: «كان حلمي منذ الصغر أن أحصد لقب إفريقيا مع الرجاء، ولم يحدث نصيب، لكن في أول موسم لي مع الأهلي حصدنا اللقب، وهذا يؤكد أن الأهلي نادي بطولات بعقلية أوروبية وأتشرف أنني ارتديت قميص الأهلي في يوم من الأيام».

كواليس الرحيل من الأهلي

وأجاب بانون، على سؤاله بشأن سبب طلبه للرحيل عن الأهلي؟، قائلا: «قلت لأمير توفيق وسيد عبد الحفيظ بعد إصابتي بكورونا، أنني لم أعد أستطيع أن أقدم ما يقدمه أي لاعب أجنبي، ومن مصلحة النادي الأهلي أن يجلبوا أجنبيًا غيري، وأن يفتحوا باب المفاوضات مع قطر القطري، والأمور سارت بشكل جيد، وتفهموا الموضوع».

وأوضح: «من بعد إصابتي بفيروس كورونا قلت إنني لن أكون قادرًا على تقديم الإضافة للأهلي، لأن الأحمر ناد بطولات يتطلب أمورًا كثيرة في لاعبيه، وقطر القطري منذ سنوات لم يكن يفوز بالبطولات ولكن الإدارة الحالية وضعت أهدافًا ومشروعًا للوصول لمركز متقدم والمشاركة في البطولة الآسيوية».

ونوه: «علاقتي مع كل اللاعبين كانت جيدة، ولكن كنت قريبًا أكثر من رامي ربيعة وأليو ديانج ومعلول، والحمد لله خرجت من النادي الأهلي وهم راضيين عني، أتابع الفريق حتى الآن وأتواصل مع اللاعبين».

وأتم المدافع المغربي، حديثه بالتعليق على رسالة موسيماني له، قائلا: «أشكره على حديثه عني، أتشرف عندما يتكلم عني مدرب كبير مثله له تاريخ، وكان دائمًا هناك احترام متبادل بيننا، وكنا نسير في طريق واحد وهو مصلحة النادي، وأشكره وكان لي الشرف أن أعمل معه».