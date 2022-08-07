المصري البورسعيدي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلي

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي تدريباته مساء السبت بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون وجهازهم الفني لمدة يوم واحد عقب مباراة طلائع الجيش، والتي انتهت بالتعادل السلبى.

وفى بداية فترة إعداد الفريق القصيرة للمواجهة المرتقبة مع الأهلي والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل بإستاد برج العرب في إطار الجولة 30 للدوري الممتاز.

شارك في المران الذى أقيم بالملعب الفرعي لإستاد برج العرب وقاده المدير الفني حسام حسن ومعاونوه جميع اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الطلائع ومجموعة البدلاء وغاب عنه مجموعة المستبعدين المنتظمين بتدريبات بورسعيد تحت قيادة المدرب المساعد سعيد إبراهيم وهم: أحمد شوشة وإسلام صلاح وإسلام عطية وكريم علاء ومحمد الجمل.

تضمن المران وحدات بدنية وخططية وركز خلاله الجهاز الفني على علاج أخطاء لقاء الطلائع وزيادة فاعلية الهجوم.