رئيس الوزراء الإسرائيلي يلتقي مسؤولين عسكريين في القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، زيارة مساء اليوم الأحد، لمقر قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، حيث عقد هناك جلسة لتقييم الوضع بحضور وزير الدفاع بيني جانتس، ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال.

وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء الإسرائيلية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، تابع «لابيد» عن كثب في مركز العمليات، الغارات التي تشن على أهداف تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

رئيس الوزراء لابيد زار مقر قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية وعقد هناك جلسة لتقييم الوضع بحضور وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع. كما تابع عن كثب في مركز العمليات الذي يعمل هناك الغارات التي تشن على أهداف تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة. #الفجر_الصادق pic.twitter.com/r6deFTebws — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) August 7, 2022

يذكر أن إسرائيل بدأت عملية عسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي، منذ عصر أمس الأول (الجمعة)، ردت عليها «سرايا القدس» الذراع العسكري للحركة، بقصف المستوطنات والمدن الإسرائيلية القريبة من القطاع برشقات صاروخية.

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31 شهيدا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

يأتي ذلك فيما تواصل القاهرة جهودها الحثيثة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، إذ تجرى اتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية مع كل الأطراف، وفق ما كشفته مصادر مصرية مسؤولة لقناة إكسترا نيوز.

وأفادت المصادر باقتراب نجاح الجهود المصرية لتوقف التصعيد بين الطرفين.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، أن مصر تجري اتصالات على مدار الساعة مع جميع الأطراف منعاً لخروج الأوضاع في غزة عن السيطرة، مؤكدًا أن القاهرة حريصة على نزع فتيل أي أزمة.