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كوريا الشمالية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا لأكثر من أسبوع

د ب أ
نشر في: الأحد 7 أغسطس 2022 - 2:37 ص | آخر تحديث: الأحد 7 أغسطس 2022 - 2:37 ص

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأحد أنها لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، لأكثر من أسبوع.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ القول إنه "لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بالحمى".

وقالت الوكالة أنه فيما يتعلق بحدوث ست "حالات حمى" في مدينة تشنجتشو بمقاطعة شمال بيونجان إن السلطات الصحية بالبلاد أجرت اختبارات مختلفة وأصدرت تقريرا يوضح أن الحمى سببها أمراض أخرى مثل التهاب المعدة والأمعاء.

وقالت السلطات الصحية في كوريا الشمالية يوم الجمعة الماضي إن حصيلة الحمى اليومية وصلت إلى الصفر، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ولم يقدم مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ أي معلومات بشأن تسجيل أي وفيات إضافية، إذ استقرت حصيلة الوفيات عند 74.

واستقر العدد الإجمالي لحالات الحمى المسجلة منذ أواخر أبريل عند 77ر4 مليون حالة.

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