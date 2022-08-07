رئاسة شؤون الحرمين الشريفين تدين الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى وباحاته

أحد المقربين من كاظم الساهر: الفنان سيقدم أغنيته الجديدة حصريا في برنامج منى الشاذلي

إكسترا نيوز: الجهود المصرية مستمرة مع كل الأطراف من أجل وقف التصعيد الراهن في غزة