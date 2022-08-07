 رئاسة شؤون الحرمين الشريفين تدين الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى وباحاته - بوابة الشروق
الأحد 7 أغسطس 2022 8:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟
النتـائـج تصويت

رئاسة شؤون الحرمين الشريفين تدين الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى وباحاته

الشيخ عبد الرحمن السديس
الشيخ عبد الرحمن السديس
مكة المكرمة - أ ش أ
نشر في: الأحد 7 أغسطس 2022 - 8:47 م | آخر تحديث: الأحد 7 أغسطس 2022 - 8:47 م
أدانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك وباحاته.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس: أن الرئاسة تدين هذه الانتهاكات الغاشمة والتي تجاوزت كل الأعراف الدولية والإنسانية، ولم تراع حرمة للأرواح ولا للمقدسات"وتأكيده على أن المسجد الأقصى سيبقى شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين وأن ما يقوم به المستوطنون الإسرائيليون تجاوزات يائسة لا يقبلها دين ولا عرف.

وأوضح أن هذه الانتهاكات تتنافى مع جميع الأعراف الإنسانية التي تقضي باحترام الآخرين ومقدساتهم والحفاظ عليها، مؤكدا أن الدين الأسلامي الحنيف يرفض جميع هذه الأنواع من الانتهاكات ويجرمها، كما يحث المسلمين على عدم الاعتداء على غير المسلمين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك