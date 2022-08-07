سرايا القدس تعلن استهداف مستوطنات وموقع ناحل عوز العسكري برشقة صاروخية وعدد من قذائف الهاون

أعلنت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن استهداف طائرة إسرائيلية في الأجواء الجنوبية للقطاع، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وقالت «سرايا القدس»، في بيان عبر صفحتها على تليجرام، إنه «ضمن معركة وحدة الساحات، فإن وسائط الدفاع الجوي في سرايا القدس استهدف إحدى الطائرات المعادية في أجواء جنوب قطاع غزة قبل قليل».

وأضافت في بيان آخر، أن قواتها استهدفت مستوطنات وموقع «ناحل عوز» العسكري برشقة صاروخية، وعدد من قذائف الهاون.

كما أعلنت «سرايا القدس» و«ألوية الناصر صلاح الدين»، في بيان مشترك، استهداف مدن عسقلان وسديروت ومجمع أشكول العسكري في عملية مشتركة برشقات صواريخ.

في هذه الأثناء، بثت «سرايا القدس»، مشاهد لرشقات صاروخية تجاه المدن والبلدات المحتلة ردا على اغتيال خالد منصور، كما بثت صورا تظهر جانبا من ترسانة صواريخها ولعمليات إطلاقها نحو بلدات إسرائيلية.

يذكر أن إسرائيل بدأت عملية عسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي، منذ عصر أمس الأول (الجمعة)، ردت عليها «سرايا القدس» الذراع العسكري للحركة، بقصف المستوطنات والمدن الإسرائيلية القريبة من القطاع برشقات صاروخية.

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31 شهيدا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

يأتي ذلك فيما تواصل القاهرة جهودها الحثيثة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، إذ تجرى اتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية مع كل الأطراف، وفق ما كشفته مصادر مصرية مسؤولة لقناة إكسترا نيوز.

وأفادت المصادر باقتراب نجاح الجهود المصرية لتوقف التصعيد بين الطرفين.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، أن مصر تجري اتصالات على مدار الساعة مع جميع الأطراف منعاً لخروج الأوضاع في غزة عن السيطرة، مؤكدًا أن القاهرة حريصة على نزع فتيل أي أزمة.