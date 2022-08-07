مصدر أمني: محبوس الشرقية توفي في المستشفى خلال علاجه من ورم سرطاني

نفى مصدر أمنى صحة ما نشره عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مزاعم حول وفاة أحد الأشخاص داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق بالشرقية نتيجة الإهمال الطبى.

وقال المصدر إن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ من الصحة، وإن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور محبوس احتياطياً بقرار من النيابة العامة على ذمة إحدى القضايا، وبتاريخ 22 يوليو 2022 تم عرضه على مستشفى الزقازيق الجامعى لمعاناته من ضيق فى التنفس، وتم حجزه بالمستشفى لتلقى العلاج.

وأضاف أنه بتاريخ 5 أغسطس 2022 توفى المذكور أثناء تلقيه الرعاية الطبية بالمستشفى، حيث ورد التقرير الطبى يفيد بأن المتوفى كان يعانى من ورم سرطانى بالحنجرة والتهاب رئوى حاد، وأن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية أدى إلى توقف بعضلة القلب.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الصدد يأتى ضمن محاولات الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب.