قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن الاحتلال الإسرائيلي قائم على مكونات أساسية؛ أبرزها استمرار إرهابه وعدوانه ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الكيان الصهيوني لا أساس ولا شرعية قانونية أو أخلاقية أو تاريخية له.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الغد»، مساء السبت، أنه لا توجد شرعية قانونية أو أخلاقية أو تاريخية يمكن أن تسمح للكيان الصهيوني بالبقاء على الأرض، منوهًا إلى أن «الاحتلال الإسرائيلي بادر منذ البداية بقصف مبنى سكني في قطاع غزة يوم الإجازة».

وتابع: «قصف المبنى السكني خلال ذروة تواجد الناس في بيوتهم بطريقة همجية، وتفاخر بضربها حتى يضمن اغتيال أحد قيادات المقاومة الفلسطينية، كما أنه استمر في قصف المناطق السكنية بالقطاع»، لافتًا إلى أن العدوان والإجرام، مكون أساسي في طبيعة الاحتلال.

ونوه إلى أن الاحتلال يواصل السياسة العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تفرز السلوك الإرهابي السادي له، معقبًا: «يمنع إدخال المواد الغذائية والوقود، ومستمر في مسلسل لا ينقطع ولا يتوقف من الإجرام والعدوان على الشعب الفلسطيني».

وحذر من أن العدوان يريد تصفية القضية في أبعادها الثلاثة؛ الأرض والإنسان والمقدسات، متابعًا: «في المقابل كل هذا السلوك العدواني، يقابل بحالة من الصمود والرفض، ورفض الدخول في مسار الأسرى الذي يريده الاحتلال».

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائيير لابيد السماح للمستوطنين بدخول باحات المسجد الأقصى اليوم، بما في ذلك أعضاء من الكنيست، وذلك عقب مشاورات أجراها مع قادة أمنيين.

ويشكل السماح للمستوطنين بالدخول إلى باحات الأقصى تصعيدا جديدا في القدس، يتوازى مع التصعيد في قطاع غزة، حيث بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما يستهدف قادة حركة الجهاد في القطاع، أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري.

وفي تصاعد لأحداث قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 24 شخصًا بينهم 6 أطفال جراء الغارات، التي تشنها إسرائيل لليوم الثاني على التوالي على القطاع مستهدفة بشكل أساسي حركة الجهاد الإسلامي التي ترد برشقات صاروخية.