 هالاند يتحدث عن تألقه في أول مبارياته بالبريميرليج - بوابة الشروق
الأحد 7 أغسطس 2022 8:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟
النتـائـج تصويت

هالاند يتحدث عن تألقه في أول مبارياته بالبريميرليج

شريف أبوحمد
نشر في: الأحد 7 أغسطس 2022 - 8:38 م | آخر تحديث: الأحد 7 أغسطس 2022 - 8:38 م

أبدى إيرلينج هالاند، نجم نادي مانشستر سيتي ، ارتياحه عقب تسجيله للأهداف في مباراة اليوم أمام وست هام يونايتد.

هالاند تألق وسجل هدفين في انتصار مانشستر سيتي على وست هام 2-0، لحساب منافسات الجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي.

وقال هالاند لشبكة سكاي سبورتس: "كانت بداية جيدة ، ليس هناك الكثير لأقوله بخلاف ذلك وكان 2-0. من الجيد الحصول على بضع دقائق في الساقين في وقت مبكر من الموسم وعلينا الاستمرار".

وأضاف هالاند في حديثه: "كما كان متوقعًا، رأينا الإمكانيات أمام بايرن ميونيخ في فترة ما قبل الموسم وكان الأمر متراجعًا قليلاً أمام ليفربول. سيأتي مع المباريات، وكان يجب أن يكون أكثر اليوم".

وأوضح: "كانت هناك بعض الاحتفالات الجيدة لذلك أنا سعيد. لحظة كبيرة بالنسبة لي كوني مبتدئ في هذه المسابقة".

وأكمل: "الآن أيضًا مر ما يقرب من 30 دقيقة منذ أن سجلت الهدف الأخير ، لذا يجب أن أواصل التقدم". وأتم: "نعم كان يجب أن أسجل أكثر من هدفين، لكنني سأسعى إلى مواصلة التقدم حقًا".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك