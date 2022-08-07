هالاند يتحدث عن تألقه في أول مبارياته بالبريميرليج

أبدى إيرلينج هالاند، نجم نادي مانشستر سيتي ، ارتياحه عقب تسجيله للأهداف في مباراة اليوم أمام وست هام يونايتد.

هالاند تألق وسجل هدفين في انتصار مانشستر سيتي على وست هام 2-0، لحساب منافسات الجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي.

وقال هالاند لشبكة سكاي سبورتس: "كانت بداية جيدة ، ليس هناك الكثير لأقوله بخلاف ذلك وكان 2-0. من الجيد الحصول على بضع دقائق في الساقين في وقت مبكر من الموسم وعلينا الاستمرار".

وأضاف هالاند في حديثه: "كما كان متوقعًا، رأينا الإمكانيات أمام بايرن ميونيخ في فترة ما قبل الموسم وكان الأمر متراجعًا قليلاً أمام ليفربول. سيأتي مع المباريات، وكان يجب أن يكون أكثر اليوم".

وأوضح: "كانت هناك بعض الاحتفالات الجيدة لذلك أنا سعيد. لحظة كبيرة بالنسبة لي كوني مبتدئ في هذه المسابقة".

وأكمل: "الآن أيضًا مر ما يقرب من 30 دقيقة منذ أن سجلت الهدف الأخير ، لذا يجب أن أواصل التقدم". وأتم: "نعم كان يجب أن أسجل أكثر من هدفين، لكنني سأسعى إلى مواصلة التقدم حقًا".