تشييع جثمان رئيس هيئة قضايا الدولة السابق بأسوان

شيع العشرات من أهالي أسوان، صباح اليوم الأحد، جثمان المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق إلى مثواه الأخير، حيث أدى الأهالي صلاة الجنازة بمسجد الرضوان، وتمت مراسم الدفن بمقابر الأسرة بالمدافن الجديدة غرب الخزان.

جاء ذلك وسط حالة مليئة بالحزن والأسى بين الأهالي؛ إثر فقدان أحد الشخصيات الوطنية التي كان لها دورًا بارزًا في المجتمع الأسواني.

يقام اليوم الأول للعزاء المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة السابق في مسقط رأسه قرية أبريم بمركز نصر النوبة التابع لمحافظة أسوان، أما اليوم الثاني يقام بمنطقة الرضوان بجوار مسجد الرضوان في مدينة أسوان

و توفي المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، مساء السبت، عن عمر يناهز 73 عامًا، أثناء تأديته لصلاة العشاء في مسجد الرضوانية بمدينة أسوان، بجوار محل أقامته.

وسادت محافظة أسوان حالة من الحزن والأسى بعد علمهم بوفاة المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق ابن النوبة، حيث أنه من الشخصيات التي كانت تحظى بحب وتقدير جميع الأهالي.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لدفتر عزاء من خلال نشر ادعية الرحمة والمغفرة للمستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق ابن النوبة، ومع كل منشور برفقة صوره له.

ومن ناحيته، نعي اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نيابة عن مواطني محافظة أسوان بكافة فئاتها وطوائفها أبن المحافظة المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة السابق بإعتبار قامة وطنية ورمز للقضاء المصري الشامخ.

وقدم محافظ أسوان خالص التعازي والمواساة لأسرة الراحل المستشار حسين عبده خليل، وأهالي قرية أبريم بمركز نصر النوبة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله لمجتمعه وللوطن المفدى.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالمواقف الوطنية والإنسانية للمغفور له، حيث ساند جهود المحافظة ودافع عن مسيرة العمل سواء أثناء توليه لهيئة قضايا على مستوى أسوان أو على المستوي القومي برئاسة الهيئة، بالإضافة إلى قيامه بالعديد من الجهود لدعم هيئات أسوانية أخرى مثل رئاسته لنادي أسوان الرياضى.

جدير بالذكر أن ولد المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق عام 194‪9 بقرية إبريم التابعة لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وكان له دورًا بارزًا في العديد من المجالات التطوعية والذاتية والأعمال الخيرية