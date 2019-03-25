إعلام عبري: وزير الصحة الإسرائيلي يطالب بإنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن وزير الصحة الإسرائيلي طالب بإنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة.

جاء ذلك في وقتٍ نقلت فيه القناة عن مسؤول إسرائيلي وصفته بـ"الكبير"، يؤكد وجود اتصالات لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن اتصالات تُجرى مع مصر من أجل وقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة بعد ظهر اليوم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكّد أمس السبت، أن مصر تبذل جهودا إيجابية بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

وقال الرئيس السيسي في تصريحات خلال جولته تفقدية بالكلية الحربية، إن هناك اتصالات مع الفلسطينيين والإسرائيليين منعا لأحداث العنف والاقتتال، وهو ما تحرص عليه الدولة المصرية.

وأضاف: "حصل خروج عن هذا الأمر.. وكالعادة اتحركنا ونجري اتصالات على مدار الساعة مع الجميع منعا لخروج الأمور عن السيطرة".