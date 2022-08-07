نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يزور موقع استشهاد 18 سودانيا على الحدود مع تشاد

قدّم نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو التعازي لأسر شهداء الأحداث التي شهدتها منطقتي بئر سليبة وعرديبة خلال الأيام الماضية بولاية غرب دارفور والتي تسببت في إزهاق عدد من الأرواح وفقد عدد كبير من الماشية.

وقال مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم، إن نائب رئيس مجلس السيادة ، نقل لدى مخاطبته أهل وأسر الشهداء بمنطقة أبو سروج بمحلية سربا التي زارها اليوم، يرافقه والي غرب دارفور خميس عبد الله أبكر، ونائبه التجاني طاهر كرشوم، والفريق الركن خالد عابدين الشامي نائب رئيس هيئة الأركان عمليات والفريق شرطة حقوقي محمد إبراهيم ممثل قوات الشرطة واللواء أمن أبو عبيدة ميرغني ممثل جهاز المخابرات العامة، وأحمد قاردية ممثل حركة تحرير السودان والسلطان سعد عبدالرحمن بحرالدين سلطان عموم دار مساليت والناظر محمود موسى مادبو ناظر عموم الرزيقات، وقيادات الادارة الأهلية بولايتي الخرطوم وشرق دارفور ، نقل لهم تعازي رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن وأعضاء المجلس، وتعازي الرئيس محمد ادريس ديبي رئيس دولة تشاد.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة، أن هنالك إجراءات أتخذت من جانب حكومة دولة تشاد لاسترداد الأموال المنهوبة والقبض على الجناة، وقال وجدنا تعاوناً منقطع النظير من الرئيس محمد ادريس ديبي، وأنه تأسف على عدم حضوره شخصياً، لتقديم واجب العزاء على أرواح الشهداء نسبة لوجوده خارج بلاده، مشيراً إلى وصول وفد تشادي رفيع للسودان لتقديم واجب العزاء ، مؤكداً سعيه لإحلال السلام بين الدولتين، بوصفهما تربطهما علاقات أزلية، كاشفاً عن اجتماعات للقوات المشتركة السودانية التشادية في منطقة (برك).