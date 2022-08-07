مسؤول فلسطيني: وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ مساء اليوم

قال مسؤول فلسطيني، إن وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ عند الخامسة من مساء اليوم بتوقيت جرينتش (الثامنة بتوقيت فلسطين والسابعة بتوقيت القاهرة).

جاء ذلك في نبأ عاجل أوردته قناة "إكسترا نيوز"، عصر الأحد.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر لقناة الجزيرة، إنه تم الاتفاق على إعلان مصر بيانا عند الساعة 5 عصرا (الرابعة بتوقيت القاهرة) يدعو لوقف إطلاق النار بحلول الساعة 8 مساء اليوم (السابعة بتوقيت القاهرة).

وأضافت المصادر أن الإعلان يتضمن التزاما مصريا بمتابعة ملف الأسرى وبخاصة ملف بسام السعدي وخليل عواودة.

وأوضحت أن البيان سيتضمن سماح إسرائيل بتخفيف الحصار على قطاع غزة وإدخال شاحنات وقود لمحطة الكهرباء غدا الاثنين.