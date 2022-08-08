الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون للضرائب والمناخ

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون تاريخي بشأن الضرائب والمناخ والرعاية الصحية مما يسرع بخطى نسخة مقلصة للأجندة المحلية للرئيس جو بايدن، على المسار لأن تصبح قانونا بعد عام من الخلافات الشديدة داخل الحزب الديمقراطي، التي لم يتمكن البيت الأبيض من السيطرة عليها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أن التصويت على مشروع القانون جاء بتأييد 51 عضوا من الديمقراطيين ورفض 50 من الجمهوريين، بعد أن أدلت نائبة الرئيس كمالا هاريس، رئيسة المجلس، بصوتها لحسم التعادل بين المعسكرين بعد جولة ماراثونية من التصويت طوال الليل بشأن إدخال تعديلات على مشروع القانون.

وسيحال الآن مشروع القانون إلى مجلس النواب، حيث من المتوقع أن توافق الأغلبية الديمقراطية عليه يوم الجمعة المقبل.

ووصف الديمقراطيون مشروع القانون بأنه أكبر استثمار في مكافحة تغير المناخ في الولايات المتحدة على الإطلاق، ومن المتوقع أن يسهم في خفض الانبعاثات المسببة للاحترار الحراري بحوالي 40% من مستويات عام 2005 بنهاية العقد الحالي.