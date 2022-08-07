العثور على جثتي شخصين غارقين في مياه النيل بأسوان بعد عمليات بحث استمرت خمسة أيام

نجح رجال الإنقاذ النهري بمحافظة أسوان في العثور على جثتي شخصين من أصل ثلاثة مفقودين في مياه النيل بالقرب من قرية غرب سهيل، منذ يوم /الثلاثاء/ الماضي.

وكان اللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان تلقى إخطارا بانتشال فرق الإنقاذ النهري جثتين لشخصين، هما صلاح محمد ياسين (موظف) وسيد جابر أحمد علي (عامل بناء)، والذين كانا ضمن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم غرقا في مياه النيل يوم الثلاثاء الماضي أثناء رحلة صيد.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة أسوان الرئيسية تحت تصرف النيابة، فيما تواصل فرق البحث جهودها للعثور على الجثة المتبقية.

يذكر أن محافظ أسوان أشرف عطية، أكد في بيان أمس، تكثيف جهود البحث عن المفقودين الثلاثة، حيث تم توجيه 5 غطاسين بمتابعة أعمال البحث تحت إشراف من شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري، فيما تم استقدام 10 غطاسين آخرين من محافظة الأقصر؛ لدعم الجهود وتكثيف البحث عن المفقودين في ظل صعوبة الغطس في موقع الحادث لوقوعه بمنطقة دوامات مائية لقربه من فتحات خزان أسوان والصخور الجرانيتية.