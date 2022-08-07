إصابات في تجدد الغارات الإسرائيلية على شمال قطاع غزة

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، جراء تجدد الغارات الجوية الإسرائيلية على بلدتي جباليا وبيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الأحد، بأن طائرات الاحتلال استهدفت عدة أماكن في أنحاء متفرقة من البلدتين، ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين على الأقل جرى نقلهم إلى مستشفيي بيت حانون والأندونيسي، جروح بعضهم وصفت بالخطيرة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 36 شهيدًا، بينهم 11 طفلاً و4 سيدات، و311 مصابًا حتى اللحظة، وذلك عبر صفحتها الرسمية بتطبيق «تليجرام».

يذكر أن إسرائيل بدأت عملية عسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي، منذ عصر أمس الأول (الجمعة)، ردت عليها «سرايا القدس» الذراع العسكري للحركة، بقصف المستوطنات والمدن الإسرائيلية القريبة من القطاع برشقات صاروخية.

يأتي ذلك فيما تواصل القاهرة جهودها الحثيثة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، إذ تجرى اتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية مع كل الأطراف، وفق ما كشفته مصادر مصرية مسؤولة لقناة إكسترا نيوز.

وأفادت المصادر باقتراب نجاح الجهود المصرية لتوقف التصعيد بين الطرفين.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، أن مصر تجري اتصالات على مدار الساعة مع جميع الأطراف منعاً لخروج الأوضاع في غزة عن السيطرة، مؤكدًا أن القاهرة حريصة على نزع فتيل أي أزمة.