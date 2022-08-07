باكستان: 644 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

استمرت حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان في الانخفاض خلال الخمسة أيام الماضية، وفقا لبيانات المعهد الوطني للصحة، اليوم الأحد.

ولم تسجل باكستان، حالات وفاة بالفيروس خلال اليومين الماضيين، حيث إن آخر يوم سجلت فيه حالات وفاة كان في الخامس من أغسطس الجاري، وكانت الحصيلة حالتين. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 30 ألفا و505 حالات.

وقد تم تسجيل 644 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد اختبارات تشخيصية على 22 ألفا و126 عينة طبقا لما ذكرته قناة جيو الباكستانية اليوم.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة مليون و558 ألفا و557 حالة.