موسكو تسجل ارتفاعا تاريخيا في درجات الحرارة



أعلن كبير الخبراء لمركز "فوبوس" للأرصاد الجوية في موسكو يفجيني تيشكوفيتس أن يوم أمس الذي وافق 6 أغسطس أصبح ثاني أكثر الأيام حرارة بموسكو في موسم الصيف الحالي.



وقال المسئول الروسي -بحسب قناة (روسيا اليوم)- "إن يوم أمس كان يتسم في الجزء الأوروبي من روسيا بالحرارة غير التقليدية، حيث تم تسجيل درجة حرارة قياسية، وذلك لأول مرة منذ عام 2010.. أما في محطة الأرصاد الجوية بموسكو فقد أظهرت أعمدة موازين درجة الحرارة 31.7 درجة، وهذا ثاني أكثر الأيام حرارة في الموسم الجاري".



وأضاف أنه بالنسبة إلى 6 أغسطس 2022 كانت هذه الأرقام هي النتيجة الثانية خلال السنوات الـ74 الأخيرة، في حين تعود النتيجة الأولى إلى عام 2010، عندما تم تسجيل الرقم القياسي في مثل هذا اليوم ولشهر أغسطس كله، حيث ارتفعت درجة الحرارة آنذاك إلى 37.3 درجة.