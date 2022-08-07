الجامعة العربية تدين اقتحام مستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى

أدانت جامعة الدول العربية اقتحام مستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى اليوم الأحد.

وحمل جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، الحكومة الإسرائيلية المسئولية عن السماح لقوى التطرف، ومن بينهم أعضاء في الكنيست، بإشعال الموقف على هذا النحو الخطير.

وأشار رشدي إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس تأتي تزامنا مع العدوان الغاشم على قطاع غزة، ومن شأنها الإسهام في إشعال الموقف وتوسيع دائرة المواجهات عبر تأجيج المشاعر واستفزاز الفلسطينيين، مُحملاً الحكومة الإسرائيلية المسئولية عن تبعات هذه السياسة.