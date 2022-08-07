صادرات هيونداي وكيا من السيارات الصديقة للبيئة تتجاوز 200 ألف وحدة للمرة الأولى في النصف الأول من العام

تجاوزت صادرات شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية وشقيقتها كيا مجتمعتين من المركبات الصديقة للبيئة 200 ألف وحدة في النصف الأول من هذا العام للمرة الأولي ، وفقا لما أظهرته بيانات اليوم الأحد.

وذكرت بيانات صادرة عن رابطة مصنعي السيارات في كوريا الجنوبية أن المبيعات الخارجية لعملاقي صناعة السيارات في كوريا الجنوبية من السيارات الكهربائية ، والهجينة خلال الفترة من يناير إلى يونيو بلغت 224 ألفا و672 مركبة، بزيادة بنسبة 6ر30 % عن عام سابق.

وهذا يمثل المرة الأولى التي تتجاوز فيها صادرات السيارات الصديقة للبيئة 200 ألف خلال الفترة المشار إليها. ويأتي ذلك أيضا بعد أن تجاوزت صادرات مصنعي السيارات من السيارات الصديقة للبيئة 100 ألف وحدة للمرة الأولى خلال الربع الأول من هذا العام.

يشار إلى أن شركة هيونداي موتور صدرت 116 ألفا و770 سيارة صديقة للبيئة خلال النصف الأول بزيادة 1ر22 % عن عام سابق، في حين أن مبيعات كيا خارج البلاد من السيارات الصديقة للبيئة قفزت أيضا بنسبة 3ر42 % خلال نفس الفترة لتسجل 107 آلاف و 902 وحدة ،وفقا لما أظهرته البيانات.