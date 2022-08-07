علّقت حركة حماس، مساء اليوم، على لسان الناطق باسمها، فوزي برهوم، على أنباء التوصل إلى اتفاق التهدئة في قطاع غزة، برعاية مصرية والذي سيدخل حيز في تمام الساعة 11.30 من مساء اليوم (بتوقيت القدس).

وبحسب ما نشره موقع «دنيا الوطن» الفلسطيني، مساء الأحد، قال برهوم، إن «هذه جولة من جولات القتال ومحطة من محطات الصراع المتواصل والمحتدم مع الاحتلال الإسرائيلي، والذي لن ينتهي إلا بزواله عن فلسطين».

وأضاف أن «هذه الجولة ثبتت معادلة انه لا عدوان ولا احتلال بدون كلفة»، لافتًا إلى أن «هذا العدوان على غزة أعاد مجددا وضع جرائم الاحتلال الإسرائيلي البشعة، ومجازره بحق العشب الفلسطيني والأهالي في غزة أمام كل العالم».

ونشرت فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، بيان وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وجاء في البيان: «قال مصدر مسؤول، إنه في إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية في قطاع غزة، كثفت مصر اتصالاتها مع كل الأطراف لاحتواء التصعيد الحالي».

وتابع: «في ضوء تلك الاتصالات تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارا من الساعة 23:30 مساء اليوم بتوقيت القدس».

وأردف: «مصر تبذل جهودها وتلتزم بالعمل عن الإفراج عن الأسير خليل العودادة ونقله للعلاج، وكذا العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب قت ممكن».

واختتم: «وأضاف المصدر، أنه لاتزال الاتصالات المصرية المكثفة تتواصل مع كل الأطراف للوصول إلى وقف ودائم لإطلاق النار بقطاع غزة».