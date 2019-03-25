اتحاد الإذاعات الإسلامية يدين اقتحام مئات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى

أدان اتحاد إذاعات الدول الإسلامية، بأشد العبارات اقتحام مئات المستوطنين المتطرفين وأحد أعضاء الكنيست المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي وهو مكان عبادة خالص للمسلمين بكامل مساحته وخط أحمر لا يجوز بأي شكل من الأشكال تعديه أو المساس به فالمقدسات الدينية لا مساس بها.

ودعا الدكتور عمرو الليثي، المدير العام لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية المجتمع الدولي في بيان للاتحاد مساء اليوم، إلى التحرك الفوري من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات والانتهاكات المتكررة تجاه الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية وإلزام إسرائيل، باحترام حرمة الأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذى تواصل قوات الاحتلال العدوان العسكري عليه وعلى قطاع غزة مما أسفر عن قتل المدنيين الفلسطينيين وإصابة العشرات منهم واستهداف أطفالهم ونسائهم.

واستنكر الاتحاد هذا الصمت العالمي غير المقبول، والذي يمنح الكيان الصهيوني تشجيًعا لا أخلاقيا ولا حضاريا لمواصلة انتهاكاته في حق الإنسان والإنسانية، ًواعتداءاته المتكررة في حق إخواننا الفلسطينيين الأبرياء.

وحمل اتحاد اذاعات الدول الإسلامية إسرائيل المسئولية الكاملة عن التداعيات المحتملة لهذه الانتهاكات الخطيرة التي من شأنها أن تفاقم التوتر وتدفع باتجاه استمرار العنف وعدم الاستقرار.