تايوان تنفي تقارير حول اختراق سفينة حربية صينية مياهها الإقليمية

نفت القوات البحرية التايوانية، اليوم الأحد، اختراق سفينة حربية صينية للمياه الإقليمية لتايوان، وذلك بعد انتشار صورة عبر وسائل الإعلام الصينية تفيد بأن المُدمرة "نانجينج" أبحرت حتى أصبحت على بعد نحو 12 كيلومترا من محطة "هو بينج" للطاقة في مقاطعة هوالين في تايوان.

وأكدت البحرية التايوانية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سي إن إيه" باللغة الإنجليزية أن الصورة والتقارير الإعلامية الرائجة غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة، داعيا الشعب التايواني بعدم الوقوع في حملات التضليل الإعلامي الصينية.

وأكدت البحرية التايوانية أنها راقبت عن كثب كل السفن الحربية الصينية منذ إطلاق الجيش الصيني التدريبات العسكرية الواسعة حول تايوان يوم الخميس الماضي، مشددا على أنه لا توجد أي سفينة تخطت الحدود الإقليمية لمياه تايوان خلال تلك الفترة.

وأصدر الجيش التايواني، في وقت لاحق من اليوم الأحد، بيانا صحفيا يناقش فيه المشكلة نفسها، مشيرا فيه إلى أنه في حال عبرت سفينة حربية صينية المياه الإقليمية لتايوان، فإن تايبيه كانت لتتخذ موقفا أكثر عدوانية بشكل كبير ضد الصين.

وخلال المؤتمر الصحفي للجيش التايواني، تم عرض صور لطائرات من طراز "إف-16 في" أثناء إقلاعها من قاعدة هوالين الجوية في وقت مبكر من اليوم الأحد، وكل منها مُزود بجهاز لتشويش الرادار، وصاروخين "هاربون" مضاد للسفن، و4 صواريخ جو-جو.

ونقلت وكالة أنباء تايوان الرسمية "سي إن إيه" عن مصدر بالجيش التايواني، دون الكشف عن هويته، أن الطائرات المزودة بأنظمة صواريخ متطورة، خاصة صواريخ هاربون المضادة للسفن، كانت إشارة واضحة للجيش الصيني بأن سفنهم الحربية ستواجه صواريخ فتاكة في حالة محاولة عبورهم الحدود الإقليمية لمياه تايوان.

وأشارت الوكالة نقلا عن مصدر آخر في الجيش التايواني، إلى أن الجيش التايواني سيتخذ موقفا حاسما لإيقاف أي سفن صينية من عبور المياه الإقليمية لتايوان مهما كان الثمن، مؤكدا أن الجيش التايواني سيتخذ تدابيره بناء على هذا الأساس.