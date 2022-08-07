نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، صورًا تظهر خروج مستوطنين من سديروت تزامنا مع استهداف المدينة بصواريخ المقاومة الفلسطينية.

جاء ذلك بعد تعهّد سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بجعل منطقة غلاف غزة، مكانا غير قابل للحياة.

وقالت سرايا القدس، اليوم الأحد: "نعاهد الله ثم أبناء شعبنا بجعل ما يسمى غلاف غزة بما يحتوي من مستوطنات مكانا غير قابل للحياة"، كما نقلت عنها تقارير إعلامية.

ميدانيا، أعلنت سرايا القدس إطلاقها رشقة جديدة من الصواريخ، على مدينة عسقلان التي تمثل هدفا متواصلا للمقاومة الفلسطينية ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت سرايا القدس، عدة صواريخ على المنطقة الصناعية في عسقلان.