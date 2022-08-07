إذاعة الأقصى: 5 شهداء غالبيتهم أطفال إثر استهداف في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة

أفادت إذاعة «الأقصى»، مساء اليوم الأحد، بوقوع 5 شهداء غالبيتهم أطفال، في استهداف بمنطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.

وقبل قليل، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي عل غزة، إلى 33 شهيدًا وأكثر من 290 جريحًا في كل محافظات قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لفضائية «الغد»، مساء الأحد، أن وسط مدينة غزة يتعرض في تلك الأثناء إلى سلسلة من الغارات باتجاه المدنيين العزل، منوهًا إلى أن فاتورة العدوان ترتفع في الساعات المقبلة، مع استمرار العدوان.

يذكر أن إسرائيل بدأت عملية عسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي، منذ عصر أمس الأول (الجمعة)، ردت عليها «سرايا القدس» الذراع العسكري للحركة، بقصف المستوطنات والمدن الإسرائيلية القريبة من القطاع برشقات صاروخية.

يأتي ذلك فيما تواصل القاهرة جهودها الحثيثة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، إذ تجرى اتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية مع كل الأطراف، وفق ما كشفته مصادر مصرية مسؤولة لقناة إكسترا نيوز.

وأفادت المصادر باقتراب نجاح الجهود المصرية لتوقف التصعيد بين الطرفين.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، أن مصر تجري اتصالات على مدار الساعة مع جميع الأطراف منعاً لخروج الأوضاع في غزة عن السيطرة، مؤكدًا أن القاهرة حريصة على نزع فتيل أي أزمة.