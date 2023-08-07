كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن توجيه الحكومة في إطار التعاون مع الغرف التجارية على زيادة أسواق الجملة بداية من الشهر المقبل، مشيرا إلى تخصيص الدولة أراضي جديدة للاتحاد؛ لإقامة الأسواق بمختلف المحافظات.



وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة قناة «الحياة» مساء الإثنين، إن تنويع مراكز أسواق الجملة على مستوى الجمهورية بالمحافظات؛ يأتي في إطار خطة الدولة الهادفة إلى زيادة حجم المعروض بالأسواق على غرار مبادرة «أهلا رمضان»؛ بهدف تخفيض الأسعار فضلا عن تقليل نسبة الهالك، لا سيما في ظل تراوح نسبة الهالك من السلع الغذائية الزراعية بين 30 إلى 50% .



وأشار إلى نجاح مبادة «أهلا رمضان» خلال يناير الماضي من العام الماضي؛ في زيادة التنافسية بين الشركات وكسر حلقات التداول، منوها إلى بحث الغرف التجارية مع رئاسة مجلس الوراء في إقامة المعارض طوال العام بحيث لا تقتصر على مواسم معينة؛ من أجل توفير السلع الاستراتيجية طوال العام.



ونصح من جانبه المستهلك بمقاطعة المحال التي تغالى في الأسعار، قائلا: «المستهلك أقوى جزء في حلقة التجارة، المحل اللي يغلي السعر عليك قاطعه، لما واحد واثنين وثلاثة يقاطع المحل، التاجر سيوضع أمام خيارين إما يقفل أو ينافس فيضطر يخفض الأسعار».



وبشأن بدء عروض الأوكازيون الصيفي الإثنين: أوصى المستهلك بمقارنة الأسعار بين المحال المختلفة، قائلا: «ممكن محل سعره في الأساس غالي وبعض الخصم لا زال مرتفع، في حين محل ثاني بعض الخصم انخفض أكثر، المواطن مطلوب منه جهد بسيط أثناء الشراء».