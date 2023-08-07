الشباب والرياضة: 27 مديرية و 370 إدارة فرعية باشروا أعمالهم بالمنزل دون مشاكل

قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزير شكل مجموعة عمل، وغرفة عمل بمبنى التعليم المدني التابع للوزارة، للتواصل مع جميع مديريات الشباب والرياضة، وذلك للمتابعة مع الموظفين في أول يوم عمل من المنزل.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، أن هناك آلية للتواصل المستمر مع كل المديريات، مبينًا أن 8 آلاف موظف بـ 27 مديرية و 370 إدارة فرعية باشروا أعمالهم من المنزل.

وشدد على أنه لا يوجد أي مشكلات تذكر، وتم التواصل مع العاملين والقيادات أون لاين بشكل طبيعي، ولم يحدث أي توقف خلال ساعات العمل.

ونوه إلى أنه تم تخفيف الإضاءة بالمباني، بالإضافة إلى تشغيل التكيفات بمراكز الشباب، وفتح تكيفات الصالات المغطاة قبل بدء العمل مباشرًة، وغلقها بعد نهاية فترة العمل المحددة.

وجاء قرار الحكومة بالعمل من المنزل، كل يوم الأحد من شهر أغسطس، بعد تكرار ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي بشكل ملحوظ في القاهرة والمحافظات، مما دفع الحكومة لاتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تساهم في ترشيد استخدام الكهرباء.

وشملت خطة الحكومة للترشيد، توجيه الجهات المعنية بتحقيق المزيد من الترشيد في الإنارة العامة لكل المقار العامة التي تتولى الدولة مسئوليتها، مثل إنارة الشوارع، والمباني الحكومية، والمباني الخدمية، وفق خطة تم التوافق عليها، كما سيتم تشغيل أجهزة التكييف عند 25 درجة، من أجل استهلاك الكهرباء بأقل كمية ممكنة.



