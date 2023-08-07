الهولندي ماتيو فان دير بيل يتوج بسباق الطرق في بطولة العالم للدراجات

نجا الهولندي ماتيو فان دير بيل، من حادث تصادم متأخر في شوارع مدينة جلاسكو الأسكتلندية المبتلة، ليتوج بسباق الطرق للرجال في بطولة العالم للدراجات، مساء الأحد.

وانطلق السباق، البالغ طوله 271 كيلومترا في أدنبره، وتوقف لنحو ساعة مع الاقتراب من جلاسجو بسبب احتجاجات نشطاء المناخ التي أدت إلى إغلاق الطرق، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ووسط أجواء ممطرة، انزلق فان دير بيل على الناحية اليمنى، قبل 16 كيلو مترا فقط على نهاية السباق، لكنه سرعان ما صعد واستمر في الصدارة، رغم المنافسة الشرسة التي واجهها من باقي المتسابقين.

كان فان دير بيل ، حفيد المتسابق الفرنسي الراحل ريموند بوليدور وابن بطل العالم الهولندي السابق للدراجات الهوائية أدري فان دير بيل، قد سبق له الفوز بخمسة ألقاب في بطولة العالم للسيكلو كروس، لكنه أصبح أول هولندي يفوز بلقب بطولة العالم للرجال، منذ يوب زوتميلك عام 1985.

واحتل البلجيكي فان آرت المركز الثاني في السباق، بينما حسم السلوفيني تادي بوجار صراع المركز الثالث بعد منافسة شرسة مع بطل العالم السابق الدنماركي مادس بيدرسن، الذي اكتفى بالتواجد في المركز الرابع.