التصديق على 145 حالة تصالح علي مخالفات البناء لمواطني مدينة أبورديس

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، على 6 قرارات لحالات تصالح على مخالفات البناء "نموذج 10"، لمواطني مدينة أبورديس وذلك خلال عرض اللواء سامح متولى، رئيس مدينة أبودريس.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن إجمالي عدد قرارات التصالح التي جرى التصديق عليها لمواطني مدينة أبورديس حتى الآن 145 حالة، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ووجه المحافظ، بضرورة استكمال كافة المستندات الخاص بقرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحصها لإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.