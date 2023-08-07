وزارة الرياضة: نهاية أزمات الزمالك 31 أكتوبر

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن الأزمات التي يعاني منها نادي الزمالك حاليًا وحالة عدم الاستقرار ستنتهي في 31 أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى دعم الوزارة لكافة الأندية المصرية على رأسها الأندية الشعبية من خلال مقرات إدارية ومرافق.

قال الشاذلي في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن وزارة الرياضة تدخلت في دعم الإسماعيلي بمبنى إداري لأول مرة بجانب تطوير ستاد الإسكندرية وإعادة بناء ستاد النادي المصري.

أضاف:" وزارة الرياضة تسعى لوضع بعض البنود في قانون الرياضة لتسهيل عملية التسويق والاستثمار خاصة الأندية الجماهيرية، موضحًا أنه لا يُمكن مناقشة شراء لاعبين من جانب وزارة الرياضة أو الدولة على الرغم من استطاعة الوزارة تقديم الدعم في تصحيح المسار.

أشار:" الدوري المصري أصبح يجمع بين أندية الشركات والأندية الاستثمارية بالإضافة إلى الأندية الشعبية التي تجد مشكلة في ارتفاع أسعار اللاعبين، موضحًا أن وزير الرياضة يبحث دائمًا عن الحلول لمساعدة الأندية".

أتم تصريحاته عن أزمات الزمالك، قائلًا: " الوضع الخاص بالإدارة داخل الزمالك به مشكلة وقصور، والفترة المقبلة ستكون خاصة بفتح باب الترشح للانتخابات، ويوم 31 أكتوبر ستنتهي أزمات الزمالك تمامًا باختيار مجلس جديد".