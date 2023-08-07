شعبة المواد الغذائية: تدوين الأسعار على المنتجات يقضي على ارتفاعها

قال أحمد عتابي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن هناك حلولا سهلة لمواجهة الارتفاع في الأسعار.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن أحد هذه الحلول يتمثل في أن تتولى الدولة إلزام جميع الشركات المنتجة بكتابة السعر على المنتج.

وأوضح أنه لا يجب توجيه الاتهام بشكل مستمر للتاجر بأنه جشع ويعمل على رفع الأسعار، وفيما أكّد أن هناك تجارا مسئولون عن بعض الأزمات إلا أنّه شدد على أن هذا الأمر يحدث في مختلف المهن.

وحذر من مخاطر الاستمرار في الضغط على التاجر وتوجيه اتهامات بالجشع وتهديده بغلق محله.

ولفت إلى أن المستهلك يوجه الاتهام للتاجر فيما يخص رفع الأسعار رغم أن هناك حالة من عدم الالتزام في السوق، مجددا الدعوة إلى الالتزام بتدوين الأسعار على السلع.

وتابع: «ليه التاجر يبقى متهم طول عمره.. التاجر أنقى وأفضل وأحسن شخصية موجودة.. الدولة قائمة على التاجر.. مين اللي بيدفع الضرائب غير التاجر.. مين اللي بيشغل الناس غير التاجر».