عضو بمجلس الشيوخ: النظام الانتخابي 50 / 50 هو الأنسب لمصر حاليا

قال محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن النظام الانتخابي الحالي أفرز عن وجود 14 حزبا، إضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجميع هذه القوى ممثلة في البرلمان.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «صالة التحرير»، الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن النظام الانتخابي 50 /50 (في إشارة إلى 50% للفردي و50% للقائمة المُطلقة) هو المناسب لمصر في الفترة الحالية.

وتابع: «هناك فرصة انفتاح سياسي وهناك حالة من التعددية، والكل يبدي برأيه، وقد لاحظنا هذا في الحديث عن الانتخابات الرئاسية».

وأشار إلى أن مخرجات الحوار الوطني يجب أن تتضمن ثورة تشريعية في القوانين وتغييرها لتكون بالشكل اللائق بالدولة المصرية