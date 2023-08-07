سائقو السيارات الأجرة المضربون يتسببون في فوضى في كيب تاون

يتسبب سائقو حافلات "ميني باص" المضربون في حالة من الفوضى في ثاني أكبر مدينة بجنوب إفريقيا وأبرز مركز سياحي كيب تاون، حيث يسدون الطرقات ويمنعون الآلاف من الأشخاص من الوصول لأشغالهم.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، بدأ سائقو الحافلات التي يطلق عليها هناك "تاكسي ميني باص" التظاهر الأسبوع الماضي احتجاجا على قرار المدينة مصادرة المركبات غير الصالحة للسير أو التي لم يدفع أصحابها الغرامات المفروضة عليها.

وفشلت المحادثات الرامية إلى حل المأزق مطلع الأسبوع، وقال مجلس سيارات الأجرة الوطني الجنوب إفريقي، إن الاحتجاج سوف يستمر حتى التاسع من أغسطس الجاري.

وجرى غلق الطريق الرئيسي المؤدي إلى مطار كيب تاون الدولي، وهو ثاني أكبر طريق في البلاد، وأحد الطرق السريعة الرئيسية المؤدية إلى المدينة، لعدة ساعات صباح اليوم الاثنين، قبل إعادة فتحه.

وأغلقت شركة وولورثز هولدينجز، وشركة كليكس جروب، وغيرهما من سلاسل التجزئة منافذها أو أنهت الدوام مبكرا، حيث لم يتمكن موظفوهم من الوصول، بينما ألغى البرلمان بعض اجتماعاته.

وقُتل ضابط محلي الأسبوع الماضي، وقال مسئولو المدينة إن الجريمة لها صلة بالإضراب.

وتوظف صناعة تاكسيات الميني باص المملوكة للقطاع الخاص في جنوب إفريقيا، نحو 300 ألف سائق يتمتعون بسمعة أنهم يدفعون غراماتهم، وغالبا ما تكون تاكسيات الميني باص تلك الوسيلة الوحيدة لكثير من العمال في المناطق المنخفضة الدخل، حيث إن خيارات النقل العام الأخرى محدودة أو غير موثوقة.