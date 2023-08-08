طالبت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإلغاء تقسيم الطلاب إلى علمي وأدبي بمرحلة الثانوية، مشيرة إلى أن «فكرة الأدبي والعلمي مرفوضة تمامًا».



وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الاثنين، إن «الأساس التعليمي في مصر يحتاج لإعادة النظر فيه مرة أخرى»، منوهة أن «البلاد تتبع نظامًا متهالكًا منذ سنوات».



وأضافت: «تفكيرنا في التعليم قاصر جدًا، للأسف الشديد ننظر تحت قدمنا ولا نمتلك أي خطة أو دراسة للمستقبل أو الحاضر»، مشددة على أهمية دراسة طالب الثانوية لجميع المواد العلمية والأدبية، ثم يختار التخصص الذي يفضله في المرحلة الجامعية.



وأشارت إلى أن دراسة الطلاب لجميع المواد في المرحلة الثانوية؛ يحقق تكافؤ الفرص بين الجميع، قائلة إن «نظام مدارس الـIG، يعتمد على دراسة الطالب للجغرافيا والتاريخ والفيزياء والكيمياء والأحياء».



وعن مقترحها بدراسة إعادة النظر في باب القبول في 6 كليات، وهي: الحقوق والهندسة والتجارة والآداب والصيدلة والإعلام، أوضحت أن «وجود وظيفة مضمونة المعيار الذي يقيس به المواطن تعليم أبنائه».



وشددت على أن غرضها من المقترح هو «التفكير خارج الصندوق»؛ لأن عددًا كبيرًا من الطلاب يلتحق بتلك الكليات، مختتمة: «الحل في التعليم التطبيقي المهني، بدلًا من تكديس الطلاب في كليات عبارة عن صم وحفظ»، وفقًا لتعبيرها.



وتقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، لدراسة إعادة النظر في باب القبول في 6 كليات في مصر وهي، الحقوق والهندسة والتجارة والآداب والصيدلة والإعلام.





