الصحة: عدم الإنجاب في أول سنة زواج أهم حق للطفل على والديه

قالت الدكتورة عبلة الألفي المشرفة العامة على المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية بوزارة الصحة والسكان، إن المبادرة (التي سيتم إطلاقها خلال أيام) تركّز على العوامل التي تؤثر سلبا على حياة أي طفل مصري.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «من مصر» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة «cbc»، مساء الأحد، أنّ هناك اهتماما كبيرا بالجيل الجديد، وأن يتم بناؤه بشكل سليم، مشيرة إلى أن المبادرة تبدأ بتقديم المشورة منذ ما قبل الزواج.

وأوضحت أنّ المبادرة تستهدف تقديم المشورة للمقبلين على الزواج بشأن كيفية تكوين الأسرة والتعامل مع المشكلات الأسرية، مع توضيح المشكلات الصحية التي يلزم معالجتها قبل الإنجاب، وحق الطفل عليهما منذ لحظة تفكيرهما في الإنجاب، مؤكدة أن أهم هذه الحقوق هو عدم الإنجاب خلال أول سنة بعد الزواج.

وأفادت بأن أعلى نسبة في الطلاق تحدث في السنة الأولى بعد الزواج، مشددة على أهمية التوعية وتحقيق التفاهم بين الزوجين منعا للوصول إلى خطوة الطلاق، وترك طفل بلا رعاية.

وفيما أشارت إلى أن تحديد موعد الإنجاب حرية مُطلقة لكل زوج وزوجة، إلا أنّ الطفل يجب أن يحصل على حقه كاملا في التربية السليمة، وذلك في غضون الألف يوم التي تدعو لها المبادرة.