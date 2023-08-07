قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة مطلعة على التقارير الصادرة من منظمة الصحة العالمية وغيرها، بشأن ظهور تحور جديد لفيروس كورونا في المملكة المتحدة، وزيادة عدد الإصابات المسجلة به.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين: «المتحور تحت الدراسة، ونعمل مع قطاعي الطب الوقائي والترصد، لو هناك تأكيدات علمية تستحق اتخاذ إجراءات مختلفة أو تحذير المصريين والمقيمين، سنفعل ذلك على الفور».



وعلق على شكاوى المواطنين بشأن وجود نقص في أدوية الأمراض المزمنة، منوهًا أن النقص – وفقًا لتعريف منظمة الصحة العالمية – يعني العجز عن توفير احتياجات المرضى من الدواء على مستوى البديل والمثيل.



وأوضح أن الدواء المثيل يحتوي على نفس المادة الفعالة، وبنفس نسبة التركيز، ويتم تناوله بنفس الطريقة، أما البديل فتختلف به المادة الفعالة؛ لكنه يؤدي نفس الدور العلاجي.



واستطرد: «لو توافر البديل أو المثيل، لا يمكن القول بوجود نقص في الدواء من الناحية العلمية، لكن المواطن معتاد على أسماء تجارية بعينها، وبمجرد عدم توافرها في الصيدليات يقول إن الدواء ناقص».



وأشار إلى أن أدوية الغدة المستوردة شحيحة في الأسواق، خلال الفترة الحالية، مؤكدًا في الوقت نفسه، وجود مثيل لهذا الدواء بنفس المادة الفعالة والتركيز، من إنتاج شركتين وطنيتين مصريتين.



وناشد المواطنين التواصل مع الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية على الرقم «15301»، في حالة مواجهة صعوبة للحصول على أي دواء، وستعمل الهيئة على توفيره.





