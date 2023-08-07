قرارات بتعيين رؤساء أقسام في 7 كليات بجامعة المنيا

أصدر الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، قرارات بتعيين رؤساء مجالس الأقسام بكليات التربية الرياضية، والتربية للطفولة المبكرة، والسياحة والفنادق، والطب البيطري، والعلوم، والتربية، والآداب.

وجاءت القرارات بتعيين كل من الآتي أسمائهم رؤساء الأقسام بكلية التربية الرياضية وهم: محمد سليمان محمود حسين، رئيسا لقسم علوم الحركة الرياضية، خالد حسن محمد توفيق، رئيسا لقسم الرياضات المائية، محمد حسين دكروري شلقامي، رئيسا لقسم ألعاب القوى، عبد الحليم فتحي عبد الحليم عبد الجواد، رئيسا لقسم المنازلات والرياضات الفردية، هشام محمد عبد الحليم رشوان رئيسا لقسم المناهج وطرق التدريس، إبراهيم ربيع شحاتة محمد رئيسا لقسم العلوم النفسية والتربوية، محمد فوزي عبدالعزيز علي رئيسا لقسم الإدارة الرياضية، أحمد فاروق خلف إبراهيم، رئيسا لقسم الرياضات الجماعية، محمد محمد علي خليل، رئيسا لقسم علوم الصحة الرياضية، محمد لطفي السيد حسنين، مشرفا على قسم التدريب الرياضي، رمضان محمود عبد العال حسن، رئيسا لقسم الترويح الرياضي.

وبكلية التربية للطفولة المبكرة جاءت قرارات التعيين لرؤساء الأقسام كالتالي: حسن محمود حسن الهجان، رئيسا لقسم العلوم الأساسية، ناصر فؤاد على غبيش رئيسالقسم العلوم التربوية، نبيل السيد حسن سيد سليمان، منسق برنامج معلم التربية الخاصة للطفولة المبكرة.

وبكلية السياحة والفنادق جاءت قرارات التعيين لرؤساء الأقسام كالتالي: أحمد محمد أبو المجد عبد المقصود، رئيسا لقسم الإرشاد السياحي، محمد عزت محمد محمد، رئيسا لقسم الدراسات السياحية، محمد عبد المنعم ابراهيم عبد السلام، رئيسا لقسم إدارة الفنادق.

وبكلية الطب البيطري جاءت قرارات التعيين لرؤساء الأقسام كالتالي: محمد عبد الفتاح عبد الرحمن، رئيسا لقسم الجراحة والتخدير، محمد سعداوي راوي محمد، رئيسا لقسم التناسل والتوليد والتلقيح الاصطناعي ، شحاته محمد محمد سليمان، رئيسا لقسم الهستولوجي، صفوت على محمد علي، رئيسا لقسم التشريح والأجنة، جمال محمد مهني مسعود ، رئيسا لقسم التغذية والتغذية الاكلينيكية، أحمد عبد الوهاب محمد خلف ، رئيساً لقسم الفسيولوجيا، أحمد سعد مصطفي علي، رئيسا لقسم السلوكيات والرعاية، احمد السيد عبدالغني حسانين، رئيسا لقسم الصحة والامراض المشتركة، كامل محمد عبد الله حسانين، رئيسا لقسم الكيمياء الحيوي ، سحر محمد احمد جاد الحق، رئيسا لقسم الطفيليات.

وبكلية العلوم جاءت قرارات التعيين لرؤساء الأقسام كالتالي: علاء إسماعيل احمد محمد، رئيسا لقسم العلوم علوم الحاسب، محمد سباق محمد بهجت، رئيسا لقسم الرياضيات، شيمي شعراوي محمد سليمان، رئيسا لقسم الفيزياء، محمد عبدالله أمين محمد، رئيسا لقسم الكيمياء، جابر خلاف عبدالباقي أحمد، رئيسا لقسم النبات، عمر عبد العزيز عثمان محمد، رئيسا لقسم الجيولوجيا، الحسين صديق سعد إبراهيم، منسقا لبرنامج تقنية المعلومات.

وبكلية التربية جاءت قرارات التعيين لرؤساء الأقسام كالتالي: أمل أنور عبد العزيز عطا الله، رئيسا لقسم علم النفس التربوي، مصطفى أحمد شحاته أحمد، رئيسا لقسم أصول التربية، هويدا مصطفى عبد الرحمن مسعود، رئيسا لقسم المناهج وطرق التدريس، داليا طه محمود يوسف، رئيسا لقسم التربية المقارنة، داليا على ماهر عباس، منسقا لبرنامج العلوم والتربية لمرحلة البكالوريوس STEM، عبد العزيز محمد حسب الله عبد الحميد، منسقا لبرنامجي الدبلوم المهنية في العلوم والتكنولوجيا STEM، أحمد محمد محمود عبد الحافظ، منسقا للبرامج الجديدة باللغة الإنجليزية.

وبكلية الآداب جاءت قرارات التعيين لرؤساء الأقسام كالتالي: آمال محمد عبد الغني محمد، رئيسا لقسم الدراسات الإسلامية، رضا علي حسن محمود، رئيسا لقسم اللغة الإنجليزية، حنان محمد عاطف فهمى أحمد، رئيسا لقسم الاجتماع، علي محمد عليان عبد الرازق، رئيسا لقسم الفلسفة، إيمان محمود عبد القوي زهران، رئيسا لقسم اللغة الفرنسية، ناهد فتحي أحمد محمد، رئيسا لقسم علم النفس، نبيل السيد الطوخي حسن، رئيسا لقسم التاريخ، هدى محمد عبد المقصود نصار، رئيسا لقسم الآثار، غادة طوسون زكي محمد التهامي، رئيسا لقسم اللغة العربية، أسامة حسين شعبان عبده، رئيسا لقسم الجغرافيا، هاني فوقي إبراهيم العربي، رئيسا لقسم الدراسات السكانية.

ووجه رئيس الجامعة، بأهمية الدور الذي يقوم به رؤساء مجالس الأقسام في تعزيز الفعالية الإدارية في الإشراف على تنفيذ سياسات مجلس القسم والكلية، وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة، واقتراح الأعمال الجامعية فيما يخص توزيع المحاضرات والمقررات، والالتزام بالكتاب الجامعي الإلكتروني، واقتراح خطة الدراسات العليا والبحوث، والإشراف على أداء العاملين بالقسم.